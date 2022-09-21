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احتجاجات ليلية حاشدة في موسكو وسانت بطرسبرغ ضد قرار «التعبئة»

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احتجاجات ليلية حاشدة في موسكو وسانت بطرسبرغ ضد قرار «التعبئة»

احتجاجات ليلية حاشدة في موسكو وسانت بطرسبرغ ضد قرار «التعبئة»

احتجاجات ليلية حاشدة في موسكو وسانت بطرسبرغ ضد قرار «التعبئة»
٠٢:٣٥:٥٦ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

خرجت احتجاجات شعبية حاشدة في موسكو وسانت بطرسبرغ، ليلة أمس الأربعاء، تعبيرا عن رفضهم لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعبئة العامة في روسيا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الحشود المتوالية في الشوارع، وقد خرجت معبرة عن رفضها لهذا القرار الذي اتخده الرئيس بوتين صباح أمس الأربعاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور، في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح أمس الأربعاء.

وتسبب أمر الرئيس بوتين باستدعاء آلاف الجنود، في إثارة المخاوف لدى قطاعات كبيرة من الشعب الروسي من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا.

كما أظهرت بيانات موقع البحث العالمي “جوجل تريندس” ارتفاعا حادا وملحوظا في عمليات البحث على “أفياسيل”، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.

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