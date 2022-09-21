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بين الكواملة والواصلي بجازان.. مقطع متداول لهروب نعامة

بين الكواملة والواصلي بجازان.. مقطع متداول لهروب نعامة

بين الكواملة والواصلي بجازان.. مقطع متداول لهروب نعامة
٠١:٥٦:٥١ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تمكنت نعامة كبيرة من الهرب من إحدى المزارع بجازان، لتركض على الطريق الواصل بين الكواملة والواصلي وسط المركبات.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر النعامة الشاردة، وهي تجري بشكل جنوني لدرجة أنها سابقت بعض المركبات على الطريق السريع الواصل بين الكواملة والواصلي في جازان.

ويعيش طائر النعام في جميع أنحاء آسيا، وإفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، ويمتلك طائر النعامة مجموعة من الخصائص الشكليّة المميزة.

وفيما يأتي بعض هذه الخصائص:

ـ الطول:

يعدّ طائر النعامة أكبر طائر في العالم، إذ يصل طوله إلى نحو 2.7 م.

ـ الوزن:

قد يصل وزن طائر النعامة إلى ما يُقارب 145 كغم، ويتميّز جسمه بشكله المستدير.

ـ العيون:

يمتلك طائر النعامة عيونًا كبيرة الحجم تعدّ أكبر عيون يُمتلكها حيوان بريّ في العالم، إذ يصل قطرها إلى نحو 5 سم.

ـ الريش:

تمتلك أنثى النعام ريشًا بلونٍ بنيّ باهت وهو ما يساعدها على الاختباء، أمّا الذكر فذو ريشٍ أسود وأبيض اللون، ويستخدمه لجذب الإناث.

ـ الأرجل:

أرجل طائر النعامة طويلة، ورفيعة، وهو ما يساعده على الركض بسرعة كبيرة تصل إلى 64.3 كم في الساعة، كما تُساعد على حمل الجسم الكبير بتوازن.

ـ المنقار:

يوصف منقار طائر النعامة بأنّه واسع ومسطح.

ـ الرقبة:

يتميّز طائر النعامة برقبته الطويلة والخالية من الريش.

الكلمات الدلالية:
شبه الجزيرة العربية منطقة جازان نعامة شاردة هروب نعامة

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