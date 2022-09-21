قذيفة تلحق ضررا بالغا بأنبوب مياه تبريد محطة زابوريجيا النووية

تواصل ـ فريق التحرير:

تعرض موقع محطة زابوريجيا لقذيفة من عيار كبير ألحقت أضرارا بأنبوب مياه في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وكان موقع محطة زابوريجيا قد تعرض للقصف مرات عديدة، بعدما سيطرت عليها القوات الروسية منذ مارس؛ ولاتزال المحطة قريبة من خط المواجهة وتعرضت لإطلاق النار مرارا في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن القصف وبممارسة ابتزاز نووي؛ لكن الواقع على الأرض يؤكد أن القوات الروسية قد استولت على المحطة النووية في مارس.

كما تعرض موقعان نوويان آخران للقصف في إطار الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا على الرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لتجنيب مثل هذه المنشآت لتفادي كوارث محققة.