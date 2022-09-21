اليوم.. انطلاق مزاد استثنائي للوحات إلكترونيًا بمناسبة اليوم الوطني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني استثنائيًا اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الوطني الـ92، عبر منصة “أبشر”.

وعرضت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، أبرز اللوحات المرورية المميزة بالأسماء والأرقام، والتي يمكن اختيارها عبر مزاد اللوحات الالكترونية.

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت رابط وآلية المشاركة ونماذج من اللوحات المميزة.

لوحة مميزة

وتضمنت التغريدة نموذج لأبرز لوحة معروضة في المزاد الإلكتروني.

وبجانب اللوحة كتبت المنصة تغريدة قالت فيها: “تعرّف على أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، شارك الآن … اللوحات المميزة بانتظارك”.

والأحد الماضي، أطلقت الإدارة العامة للمرور، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا، ويستمر حتى اليوم، قبل أن تعلن أنه سيتم استئنافه غدًا الخميس مرة أخرى.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة المرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

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