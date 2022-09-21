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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
٠٢:١٨:٤١ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 26 صفر 1444 هجرية، الموافق 22 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 26 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:54

المدينة – 4:53

الرياض – 4:25

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:14

المدينة – 12:15

الرياض – 11:47

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:39

المدينة – 3:41

الرياض – 3:13

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:18

المدينة – 6:19

الرياض – 5:50

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:48

المدينة –  7:49

الرياض – 7:20

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الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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