مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 26 صفر 1444 هجرية، الموافق 22 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 26 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:54
المدينة – 4:53
الرياض – 4:25
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:14
المدينة – 12:15
الرياض – 11:47
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:39
المدينة – 3:41
الرياض – 3:13
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:18
المدينة – 6:19
الرياض – 5:50
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:48
المدينة – 7:49
الرياض – 7:20