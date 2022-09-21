تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 26 صفر 1444 هجرية، الموافق 22 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 26 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:54

المدينة – 4:53

الرياض – 4:25

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:14

المدينة – 12:15

الرياض – 11:47

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:39

المدينة – 3:41

الرياض – 3:13

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:18

المدينة – 6:19

الرياض – 5:50

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:48

المدينة – 7:49

الرياض – 7:20