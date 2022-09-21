مختص: هذه الأمور البسيطة تغرس في الصغار تحمل المسؤولية

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أكد أسامة الجامع، المختص في تنشئة الأطفال، والحاصل على ماجستير علم نفس إكلينيكي من كلية الطب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن تربية الأبناء على تحميل المسؤولية تبدأ من الصغر.

وقال الجامع في تغريدة عبر “تويتر”: “إن تربية الابن أو الابنة على تحمل المسؤولية يبدأ منذ الصغر عندما يرتب فراشه عند الاستيقاظ، ويحمل صحنه بعد الفراغ من الطعام، ويفرّش أسنانه قبل النوم”.

وأضاف أسامة الجامع “إن صغائر المهام داخل المنزل إذا أتقنها الصغار فقد هيأتهم لتحديات المستقبل، ومشكلات الغد، وصنعت لديهم القدرة على التحمل”.