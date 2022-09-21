انفجار ضخم يهز مدينة خيرسون الأوكرانية (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تناقلتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي؛ انفجارا ضخما وقع في مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، مع انطلاق صرخات السكان في المكان القريب من التصوير.

وقبل ساعة واحدة من الآن؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن قذيفة من عيار كبير ألحقت أضرارا بأنبوب مياه في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وفقا لوكالة الأعلام الروسية الرسمية.

واستولت القوات الروسية على المحطة النووية في مارس. ولاتزال المحطة قريبة من خط المواجهة وتعرضت لإطلاق النار مرارا في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.