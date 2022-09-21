طرق الاستثمار الأكثر ربحا في المستقبل

نرغب جميعنا في تحقيق أقصى استفادة من الأموال التي بحوزتنا ويعتبر الاستثمار من أفضل الأساليب التي يمكن من خلال تحقيق أرباح مدهشة وثروات طائلة من الأموال سواء في وقت قصير أو طويل، ولكن يجد البعض تحدياً كبيراً ومخاطرة في الاستثمار خاصة المبتدئين حيث الشعور بالحيرة والارتباك عند اختيار ما هو أفضل ومناسب للاستثمار، ولحسن الحظ يسهل تطبيق الاستثمار الإلكتروني على المبتدئين كيفية تعلم استراتيجيات الاستثمار وتحقيق أرباح وأموال كثيرة مستقبلاً.

الاستثمار وما لا تعرفه عنه!

يعني الاستثمار شراء أصول ذات قيمة تسمى الأصول الرأسمالية، والتي يشتريها المستثمر بناء على عدة توقعات، هي: ارتفاع قيمتها في المستقبل القريب، توفير مصدر دخل جديد، أو تحقيق الأمرين معاً ارتفاع قيمتها قريباً وتوفير دخل جديد.

تتفاوت أهداف ورغبات الأشخاص في الاستثمار، فالبعض يهدف من وراءه إلى توفير دخل إضافي لسد احتياجاته الضرورية ومتطلباته والتي يصعب سدها وتوفيرها في حالة عدم الاستثمار، والبعض الآخر يستثمر أمواله بغرض الحصول على تعويض عن الآثار السلبية الناجمة عن التضخم على مدخراتهم مع مرور الوقت، وهناك نوع آخر يخوض تجربة الاستثمار بهدف إشباع رغبة ومتعة التحدي المصاحبة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

يُعرف الاستثمار ببساطة على أنه وضع الأموال في أحد الأصول لتحقيق الدخل الصافي في هذه الأصول من خلال ارتفاع قيمتها في المستقبل، على سبيل المثال: الاستثمار في الأسهم، والأسهم أو الحصة هي عبارة عن جزء صغير من الشركة وإذا دفعت الشركة أرباحاً للمستثمرين، فإن هذا الشكل يعتبر من أشكال دخل الاستثمار ويمكن للمستثمر بيع أسهمه في حالة ارتفاع سعر الأسهم في الشركة ويحقق أرباحاً عالية في هذه الحالة.

أفضل طرق الاستثمار

يتساءل العديد خاصة المبتدئين عن أفضل طرق الاستثمار والأكثر ربحية في المستقبل، وهناك العديد من الطرق لاستثمار الأموال بدون خسائر وبتحقيق أكبر قدر من الربح، ومن بينها:

الاستثمار في البورصة:

يعتبر الاستثمار في البورصة والأسهم من أفضل الطرق الاستثمارية التي تحقق عوائد وأرباح مذهلة ولكن لا تعتمد على مبدأ المضاربة، ويتم استخدام جزء بسيط من أموالك لتحقيق أرباح على المدى البعيد.

الاستثمار في مجال العقارات:

يمكن الاستثمار في مجال العقارات عن طريق جمع الأموال من المشروعات الصغيرة الربحية ثم توظيفها في إنشاء أو شراء قطعة عقار أو قطعة أرض ثم الانتظار لبعض الوقت وبيعها بعد ذلك بأعلى سعر أو تأجيرها في حالة إذا أراد المستثمر الاحتفاظ بها، ويتميز الاستثمار في العقارات بأنه من أكثر المجالات الآمنة في تحقيق الأرباح.

الاستثمار في مجال السيارات وتشغيلها:

يعتبر الاستثمار في مجال النقل والمواصلات من أكثر المجالات الاستثمارية ربحية في المستقبل، حيث يمكن للمستثمر شراء سيارة أو أكثر على حسب قدراته المالية وتشغليها في شركات النقل، من بينها: أوبر، كريم، دابسي أو تأجيرها لسائق والعمل بنسبة ربح.

الاستثمار في الإقراض:

من خلال هذا النوع من الاستثمار يتم إعطاء قرض لبعض الأشخاص ممن يحتاجون اقتراض الأموال سواء بهدف عمل مشاريع أو توسيع نشاطهم الاقتصادي، ويتفق على نظام الاقتراض من جانب الطرفين.

الاستثمار في الذهب:

يمكن استثمار الأموال في الذهب من خلال شراء الذهب غير المصنع عيار 24 على سبيل المثال، ويتم ذلك من خلال تخصيص جزء من المال شهرياً لشراء الذهب ثم بيع في نهاية العام.

الاستثمار في شهادات البنوك:

يُعد الاستثمار في شهادات البنوك من أفضل مجالات الاستثمار على الإطلاق من حيث ضمان تحقيق أرباح مضمونة في المستقبل القريب أو البعيد بدون أي مخاطرة تذكر حيث تضمن الحكومة الأموال خلال هذا النوع من الاستثمار ويمكن للمستثمر استرداد أمواله في أي وقت.

الاستثمار في الأوراق المالية “الصكوك الإسلامية”:

تعطي الصكوك الإسلامية أو الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حصة للمستثمر أو نسبة في مشروع مطور أو قيد الإنشاء، ولعل أهم ما يميز هذا النوع من الاستثمار أنها مرتبط بأصول ثابتة سواء شركات أو عقارات أو مشروعات وتعطي نسبة من تلك الأصول.

الاستثمار في الصناديق الاستثمارية:

للمستثمر الحق في شراء السندات والأسهم التي تحتوي عليها الصناديق الاستثمارية كما يمكنه بيعها فيما بعد بعوائد أكبر، ويحق له أيضاً الاحتفاظ بها وعدم بيعها نظراً لأن الصندوق الاستثماري دائماً ما يعمل على زيادة قيمة السندات بشكل كبير.

الاستثمار في المشاريع المناسبة للقدرات المالية:

يمكن للمستثمر أن يبدأ في أي مشروع من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية الصغيرة وأن يستغل كل مهاراته وإمكانياته في تطوير العمل، ويتعين أن يختار المستثمر مشروع يبدع فيه ويتناسب مع مهاراته وإمكانياته ويمكنه التعرف على ذلك من خلال تطبيق الاستثمارالذي يوفر للمستثمرين استراتيجية استثمارية شاملة.

الاستثمارات في مجالات معفاة من الضرائب:

تتوافر مشروعات ومجالات تدعمها الدولة حيث تكون معفاة من الضرائب لسنة أو عدة سنوات، وينصح بضرورة الاستثمار في المشاريع التي تدر دخلاً وتوفر ربحاً وتوفير المال لدفع الضرائب للاستفادة من تطور المشروع.

أهمية وعوائد الاستثمار

يبحث المستثمرين خاصة المبتدئين عن كيفية للاستثمار يمكنهم من خلالها تحقيق أرباح ومكاسب وتجنب الخسارة، لذلك يتعين عليهم أن يطرقوا الطرق الموثوقة للاستثمار والتعرف عليه من خلال أكثر من طريق ومن بينها تطبيق الاستثمار، وفيما يلي عرض لأهمية وعوائد الاستثمار:

زيادة الإنتاجية وإشباع الرغبات والاحتياجات من السلع والخدمات.

رفع مستوى معيشة الفرد من خلال زيادة الدخل القومي.

توفير العملة الأجنبية مما يساعد على شراء المستلزمات من الخارج.

خفض نسب البطالة، حيث يوفر فرص عمل للشباب بمختلف المجالات والتخصصات.

زيادة قدرة الدولة على التصدير للخارج مما يحقق زيادة في الفائض.

ما هي دوافع الاستثمار؟!

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدول والمؤسسات والأشخاص للاستثمار بكافة أشكاله وفي مختلف المجالات، ومن أهم هذه الأسباب:

مواكبة التطور العصري، حيث الازدهار التكنولوجي والعلمي.

مواكبة ما يحدث بالأسواق من زيادة الطلب وغيرها.

رغبة الدول والأفراد في زيادة الإنتاجية وتحصيل أرباح وأموال كثيرة.

تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستقرار الاقتصادي.

أهداف الاستثمار في المال

يجب أولاً تحديد الهدف من الاستثمار والعائد منه وما الفائدة التي ستعود على المستثمر من الاستثمار، وتتمثل أهم دوافع الاستثمار في:

توفير القدرة المالية المتطلبة لبدء الاستثمار سواء بشراء منزل جديد أو سيارة أو غيره. أن يكون للمستثمر القدرة على الدخول في المشاريع التنموية بهدف خدمة المجتمع. توفير المعرفة والدراية الكافية بكافة أساليب وآليات الاستثمار التي مكن معرفتها من خلال تطبيق الاستثمار.

كم من المال يجب عليك استثماره؟!

يتعين على المرء أن يحدد القدرة المالية لديه قبل أن يبدأ بالاستثمار ويحدد المقدار الذي يستطيع المساهمة فيه من خلال أي مشروع استثماري، ويعتمد ذلك على ثلاثة عوامل رئيسية:

الأهداف المالية للاستثمار.

كم يمكن للمستثمر أن يتحمل الاستثمار.

إمكانية تحمل مخاطر الاستثمار.

ختاماً: نختتم مقالنا عن طرق الاستثمار الأكثر ربحا في المستقبل وكيفية استثمارها، حيث يواجه العديد عقوبات ومخاطر عند بداية الاستثمار مما يتسبب له في مخاطر وخيمة، لذلك اهتدينا من خلال هذا المقال لأفضل الطرق الاستثمارية والعائد منها وأهمية وأهداف الاستثمار.