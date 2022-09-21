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شاهد.. مواهب قرآنية تشرح القلوب في يوم قرآني بخميس مشيط
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شاهد.. مواهب قرآنية تشرح القلوب في يوم قرآني بخميس مشيط

شاهد.. مواهب قرآنية تشرح القلوب في يوم قرآني بخميس مشيط

شاهد.. مواهب قرآنية تشرح القلوب في يوم قرآني بخميس مشيط
١٢:٣٥:١٢ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أقيم يوم قرآني بأحد جوامع محافظة خميس مشيط، فحضر عدد غفير من حفظة كتاب الله معظمهم من الشباب الصغار الذين لم يكملوا الـ 18 عامًا، حيث ظهرت مواهب تشرح القلوب في حفظ كتاب الله كاملًا.

ومن بين الحاضرين كان هناك شابان ( مهيار و خالد)، من حفظة كتاب الله كاملًا، حيث اختبرهما مصور الفيديو بشكل تلقائي، فرتل أحدهما القرآن بصوت عذب يشرح القلوب.

فيما قام الآخر بتسميع القرآن باستكمال الآية التي تلاها مصور الفيديو بشكل تلقائي من المصحف.

وعلق ناشر الفيديو بالقول :” بمثل هذه المقاطع والبشائر يكون النشر”.

وتابع :” في جامع بمحافظة خميس مشيط أُقيم #يوم_قرآني ،أقبل في الانضمام إليه عددٌ كبيرٌ من الناشئة، ومن ضمنهم هذان الشابان اللذان يحفظان #القران_الكريم كاملاً”.

وأضاف :” ماشاء الله تبارك الله.. نبشركم :في الأمة خير ولله الحمد”.

الكلمات الدلالية:
حفظة القرآن خميس مشيط كتاب الله مسابقة القرآن

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