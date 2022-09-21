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وزير التعليم يلتقي قيادات منصة «edX» بجامعة بوستن الأمريكية

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وزير التعليم يلتقي قيادات منصة «edX» بجامعة بوستن الأمريكية

وزير التعليم يلتقي قيادات منصة «edX» بجامعة بوستن الأمريكية

وزير التعليم يلتقي قيادات منصة «edX» بجامعة بوستن الأمريكية
١٢:١٤:١٥ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ – اليوم- قياداتِ منصة “إيدكس edX” الرائدة حول العالم بجامعة بوستن بالولايات المتحدة، حيث اجتمع بمؤسس المنصة الدكتور أنانت أغاروال، ورئيس تطوير الأعمال جون شوارتز، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال لي روبنشتاين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك ضمن جولة معاليه في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

وبحث الجانبان تطوير سبل الشراكة بين المركز الوطني للتعليم الإلكتروني “FutureX” ومنصة edX ؛ لتمكين طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال صقل مهارات الطلبة وإعادة تشكيلها، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وجرى – خلال اللقاء- مناقشة تنمية مهارات تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية لدى طلبة التعليم العام والجامعي، إضافةً إلى مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات التي أطلقها مؤخراً معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالشراكة مع “منصة edX”.

وتقدم المبادرة فرصاً تدريبية مكثفة للطلبة والباحثين عن عمل والموظفين عبر برامج مطورة بالتعاون مع أفضل الجامعات والشركات حول العالم؛ بهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم التقنية الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.

الكلمات الدلالية:
التعليم الإلكتروني جامعة بوستن حمد آل الشيخ منصة ايديكس وزير التعلم

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