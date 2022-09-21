لطمأنتهم على سلامة أسراهم.. وزير الخارجية يهاتف نظرائه في أمريكا وبريطانيا وكرواتيا والسويد

تواصل- فريق التحرير:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية، الأربعاء، بوزراء خارجية الدول التي تسلمت المملكة أسرى لها من روسيا.

وهاتف وزير الخارجية، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث طمأنه على سلامة الأسيرين الأمريكيين اللذين تسلمتهما المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكدًا حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على سلامتهما.

كما أوضح سموه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهما إلى بلادهما في أقرب وقت.

من جانبه عبر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تثمين بلاده للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسيرين الأمريكيين.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند.

وطمأن الوزير خلال الاتصال نظيرته السويدية، على سلامة الأسير السويدي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكداً حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على سلامة الأسير السويدي.

كما أوضح سموه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرة الأسير السويدي إلى بلاده في أقرب وقت.

من جانبها عبرت وزيرة خارجية مملكة السويدي، عن تثمين بلادها للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسير السويدي.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بوزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي.

وأكد خلال الاتصال حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلمتهم المملكة اليوم من الجانب الروسي.

وأوضح أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان ، اتصالاً هاتفيًا، بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش.

وطمأن خلال الاتصال على وضع الأسير الكرواتي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكداً سموه حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على سلامة الأسير الكرواتي.

وبين أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرة الأسير الكرواتي إلى بلاده في أقرب وقت.