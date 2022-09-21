الغضب يتزايد بإيران.. لأول مرة حرق صور «قاسم سليماني» في مسقط رأسه (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

شهدت مدينة كرمان، الأربعاء، لأول مرة في تاريخها، تمزيق بنر عملاق لقاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس الإيراني السابق، والذي قُتل في عملية أمريكية كبيرة طالته وهو في مطار بغداد عبر قصف صاروخي دقيق جدا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ظهر المتظاهرون الغاضبون وهم يعتلون أحد المباني عصر اليوم ويمزقون ملصق ضخم فيه صورة عملاقة لـ “قاسم سليماني” وصورة أخرى لـ ”أبو مهدي المهندس” ويحرقونهما بالنار.

يذكر هنا أن مدينة كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني؛ الذي كان يقود فيلق القدس، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة في المقام الأول عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية.

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وعلق المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي على مقتل قاسم سليماني بقوله: إن “الانتقام الشديد ينتظر المجرمين” معلنا وقتها الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وخلال العملية الأمريكية؛ قتل إلى جانب سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس وشخصيات أخرى من الميليشيات التي تدعمها إيران، في ضربة عسكرية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.