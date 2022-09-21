استشاري: 8 أسباب للشعور بالدوخة والدوار
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حدد د. عمرو مؤمنة استشاري مخ وأعصاب أسباب الشعور بالدوخة والدوار، مؤكدا أن كل دوخة ليس سببها جلطه بالمخ.
وأوضح د. عمرو مؤمنة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسباب الدوخة كثيرة ومنها:
– أمراض المخ والأعصاب
– أمراض القلب
– مشاكل السكر
– مشاكل الأذن
– نسبة الأملاح
– ضغط دم
– علاجات دوائية
– التهابات
وغيرها
للدوخه مسببات كثيرة جدا
أهمها
مخ واعصاب
قلب
مشاكل السكر
اذن
املاح
ضغط دم
علاجات دوائيه
التهابات
وغيرها
فليست كل دوخه في جلطه بالمخ
— د.عمرو مؤمنة🧠Dr.Amr Mouminah (@AmrMouminah) September 16, 2022