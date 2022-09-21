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استشاري: 8 أسباب للشعور بالدوخة والدوار
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استشاري: 8 أسباب للشعور بالدوخة والدوار

استشاري: 8 أسباب للشعور بالدوخة والدوار

استشاري: 8 أسباب للشعور بالدوخة والدوار
١١:٤٤:٠٠ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد د. عمرو مؤمنة استشاري مخ وأعصاب أسباب الشعور بالدوخة والدوار، مؤكدا أن كل دوخة ليس سببها جلطه بالمخ.
وأوضح د. عمرو مؤمنة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسباب الدوخة كثيرة ومنها:

– أمراض المخ والأعصاب

– أمراض القلب

– مشاكل السكر

– مشاكل الأذن

– نسبة الأملاح

– ضغط دم

– علاجات دوائية

– التهابات
وغيرها

الكلمات الدلالية:
أسباب الشعور بالدوخة الدوخة الدوران الشعور بالدوخة

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