استشاري: 8 أسباب للشعور بالدوخة والدوار

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حدد د. عمرو مؤمنة استشاري مخ وأعصاب أسباب الشعور بالدوخة والدوار، مؤكدا أن كل دوخة ليس سببها جلطه بالمخ.

وأوضح د. عمرو مؤمنة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسباب الدوخة كثيرة ومنها:

– أمراض المخ والأعصاب

– أمراض القلب

– مشاكل السكر

– مشاكل الأذن

– نسبة الأملاح

– ضغط دم

– علاجات دوائية

– التهابات

وغيرها