تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام روسية أول فيديو للشاب المغربي ويدعى “سعدون إبراهيم” الذي تم أسره من قبل القوات الروسية في أوكرانيا بعد انضمامه للحرب والقتال بصفوف الجيش الأوكراني.

وبعد أن كان الأسير المغربي لدى روسيا يواجه الإعدام، نجحت وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، في الإفراج عنه ضمن 10 أسرى من 5 دول مختلفة.

وفي الفيديو يكشف الأسير المغربي المُحرر، كيف كان يقاتل مع القوات الأوكرانية حتى تمت محاصرتهم وانقطاع الإمدادات الغذائية عنهم، حيث كان رفقة 10 جنود من الحرس الوطني الأوكراني واثنين من قوات حرس الحدود الأوكرانية.

وأوضح أنه انتهى بهم المطاف للاستسلام للجيش الروسي، حيث وضعوا أسلحتهم أرضًا وقرروا تسليم أنفسهم بعد أن تمت محاصرتهم ولا توجد فرصة للنجاة.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه انطلاقاً من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – واستمراراً لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة، تم بتوفيق الله نجاح وساطة سموه – حفظه الله – بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقد قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وفي هذا الصدد أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد – حفظه الله – للإفراج عن الأسرى.