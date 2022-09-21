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سبب تأثر بنوك المملكة بقرارات الفيدرالي الأمريكي (فيديو)
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سبب تأثر بنوك المملكة بقرارات الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

سبب تأثر بنوك المملكة بقرارات الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

سبب تأثر بنوك المملكة بقرارات الفيدرالي الأمريكي (فيديو)
٠٧:٢٦:٤٣ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف أستاذ المالية والاستثمار، الدكتور محمد مكني، عن سبب تأثر بنوك المملكة بقرار “الفيدرالي الأمريكي” ، مؤكدا أن سعر الصرف في المملكة مرتبط بالدولار.

وخلال لقائه على قناة “العربية”، أوضح أن البنك الفيدرالي الأمريكي يسعى لمحاربة التضخم بكل الطرق، مضيفا: نحن أمام مشكلة عالمية معدلات تضخم لم تصل لها الولايات المتحدة وحتى العالم منذ ٤٠ عاما.

وأضاف: تجاوزنا معدل تضخم لأول مرة 8.5 ٪ وهذا لما يحدث قبل سنوات طويلة.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية نزولا من ارتفاعات بلغتها في وقت مبكر من جلسة الثلاثاء، ويترقب المستثمرون ما تُسفر عنه قرارات الفيدرالي اليوم.

وفي تمام الساعة 3.58 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند 90.76 دولاراً للبرميل، بينما استقر النفط الخام تسليم أكتوبر عند 84.45 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء وجود صعود في صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 28% في أغسطس مقارنة بأغسطس 2021، ولكن المملكة أزاحت روسيا عن موقعها وتحتل صدارة موردي النفط إلى الصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم، لأول مرة منذ 4 شهور.

وارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام إلى 6.56 مليون طن، ما يعادل 1.54 مليون برميل بشكل يومي في يوليو، وهذا المستوى لا يزال أقل قليلاً من العام الماضي.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الفيدرالي الأمريكي المملكة النفط روسيا

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