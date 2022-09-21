بايدن: روسيا ارتكبت مجازر في أوكرانيا وأعلنت تعبئة جنودها وهذا أمر فاضح

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العالم يواجه تبعات حرب روسيا في أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، نواجه في العالم تبعات حرب بوتين في أوكرانيا، مبينا أن روسيا تعلن التعبئة لزيادة هجومها على أوكرانيا وهذا أمر فاضح.

وتابع بايدن : “حذرنا من غزو روسيا لأوكرانيا قبل أن يبدأ، وروسيا ارتكبت مجازر وانتهاكات في أوكرانيا”.

كما أن بوتين هدد أوروبا بالسلاح النووي، موضحا أن روسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.

وقال بايدن : “نعمل مع الشركاء والحلفاء لمنع روسيا من الاعتداء على دول الناتو”.

وعلق بايدن على الحرب في أوكرانيا قائلا : “إن الجيش الأوكراني واجه روسيا بشجاعة، ومستعدون للدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة، وسنبقى متضامنين في وجه الاعتداءات الروسية”.

وأضاف أن ميثاق الأمم المتحدة يتعرض للاعتداء من قبل دول تعمل ضد الديمقراطية، ونرفض استخدام القوة والحرب لاجتياح الدول.

وطالب الرئيس الأمريكي أعضاء مجلس الأمن بالدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة والامتناع عن استخدام حق النقض، وندعم انضمام أعضاء جدد دائمين لمجلس الأمن الدولي.

ونوه أن روسيا تحاول أن تلقي اللوم في أزمة الغذاء على العقوبات ضدها وهذا غير صحيح، ونطالب الغرب بمضاعفة جهوده لمساعدة أوكرانيا” مؤكدا أن العالم يواجه أزمة غذاء عالمية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا”.

وشدد بايدن على محاسبة من يقف وراء الهجمات السيبرانية في العالم، مضيفا “نحتاج لتأمين استمرار أوكرانيا في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود”.