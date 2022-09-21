فوضى وتخبط بإيران ووزير الاتصالات يتراجع عن تصريحاته بقطع الإنترنت

تواصل ـ فريق التحرير:

أخذ حراك الشعب الإيراني اليوم الأربعاء شكلا غير مسبوق في الاحتجاجات والغضب الشعبي العارم، وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاد قتيلة الشرطة الإيرانية “مهسا أميني”.

وبسبب خروج الاحتجاجات عن المألوف؛ تراجع وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، عما نسبته له وسائل إعلام من القول إن السلطات قد تعطل خدمات الإنترنت لأسباب أمنية، معلقا على هذه التصريحات بأنها أُسيء نقلها عنه.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن الوزير قوله: “بسبب القضايا الأمنية والمناقشات الجارية حاليا في البلاد، قد يقرر الجهاز الأمني فرض قيود على الإنترنت ويطبقها، لكن بشكل عام لم يحدث أي تخفيض في النطاق الترددي”.

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بعدها بوقت قصير، نقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن زارع قوله: “إن بعض المنافذ الإخبارية نشرت اقتباسا خاطئا له، على هامش اجتماع حكومي”.

وأضاف: “في الأيام الماضية، كانت هناك مشاكل مؤقتة في بعض الأماكن ولبعض الساعات، وتم حلها، ولا تعاني شبكة الاتصالات حاليا من أي مشاكل من حيث السرعة والجودة”.

تأتي التصريحات والتراجع عنها؛ وسط احتججات شعبية وطلابية وفئوية عارمة لم تشهدها البلاد من قبل، على خلفية وفاة شابة إيرانية، أثناء احتجازها لدى الشرطة الإيرانية.