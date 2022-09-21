الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

فوضى وتخبط بإيران ووزير الاتصالات يتراجع عن تصريحاته بقطع الإنترنت
«مساند» يوضح خطوات الدخول إلى خدمة معروف
بمبادرة من ولي العهد.. المملكة تتسلم أسرى من روسيا وأوكرانيا وتعيدهم إلى بلدانهم
ديوان المظالم يكشف عن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر «معين»
بايدن: روسيا ارتكبت مجازر في أوكرانيا وأعلنت تعبئة جنودها وهذا أمر فاضح
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.. المسميات ورابط التسجيل

الرئيسية

 /

دولي

 /

فوضى وتخبط بإيران ووزير الاتصالات يتراجع عن تصريحاته بقطع الإنترنت

فوضى وتخبط بإيران ووزير الاتصالات يتراجع عن تصريحاته بقطع الإنترنت

فوضى وتخبط بإيران ووزير الاتصالات يتراجع عن تصريحاته بقطع الإنترنت
٠٧:٠٨:٣٤ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أخذ حراك الشعب الإيراني اليوم الأربعاء شكلا غير مسبوق في الاحتجاجات والغضب الشعبي العارم، وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاد قتيلة الشرطة الإيرانية “مهسا أميني”.

وبسبب خروج الاحتجاجات عن المألوف؛ تراجع وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، عما نسبته له وسائل إعلام من القول إن السلطات قد تعطل خدمات الإنترنت لأسباب أمنية، معلقا على هذه التصريحات بأنها أُسيء نقلها عنه.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن الوزير قوله: “بسبب القضايا الأمنية والمناقشات الجارية حاليا في البلاد، قد يقرر الجهاز الأمني فرض قيود على الإنترنت ويطبقها، لكن بشكل عام لم يحدث أي تخفيض في النطاق الترددي”.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. تمزيق صور «خامنئي» بمسقط رأس «مهسا أميني» قتيلة الشرطة الإيرانية

«الموت للديكتاتور».. احتجاجات الغضب تتزايد ضد خامنئي عقب مقتل «مهسا أميني» (فيديو)

بالفيديو.. تمزيق صور «خامنئي» بمسقط رأس «مهسا أميني» قتيلة الشرطة الإيرانية

بعدها بوقت قصير، نقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن زارع قوله: “إن بعض المنافذ الإخبارية نشرت اقتباسا خاطئا له، على هامش اجتماع حكومي”.

وأضاف: “في الأيام الماضية، كانت هناك مشاكل مؤقتة في بعض الأماكن ولبعض الساعات، وتم حلها، ولا تعاني شبكة الاتصالات حاليا من أي مشاكل من حيث السرعة والجودة”.

تأتي التصريحات والتراجع عنها؛ وسط احتججات شعبية وطلابية وفئوية عارمة لم تشهدها البلاد من قبل، على خلفية وفاة شابة إيرانية، أثناء احتجازها لدى الشرطة الإيرانية.

الكلمات الدلالية:
فوضى عارمة بإيران قطع الإنترنت مهسا أميني وزير الاتصالات

مواد ذات صلة

المزيد
إيران تعترف: قواتنا في سوريا لا تستهدف «إسرائيل»

إيران تعترف: قواتنا في سوريا لا تستهدف «إسرائيل»

٠٧:٣٤ م، الخميس، ٢٢ فبراير ٢٠١٨
لمواجهة نقص الزوار.. كنائس ألمانية تطلق خدمة «واي فاي» مجاناً

لمواجهة نقص الزوار.. كنائس ألمانية تطلق خدمة «واي فاي» مجاناً

١١:٢٩ م، الخميس، ٠٧ يوليو ٢٠١٦
القسّام: دخول صاروخين جديدين إلى الخدمة بمواصفات متطورة

القسّام: دخول صاروخين جديدين إلى الخدمة بمواصفات متطورة

١٢:٣٢ ص، الخميس، ٠٩ يوليو ٢٠١٥
قتلى في قصف روسي استهدف وسط “تشيرنيهيف” بينهم أمريكي

قتلى في قصف روسي استهدف وسط “تشيرنيهيف” بينهم أمريكي

٠٤:٥١ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *