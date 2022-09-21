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شاهد.. تحطم طائرة في تركيا على متنها روسيين (صور وفيديو)

شاهد.. تحطم طائرة في تركيا على متنها روسيين (صور وفيديو)

شاهد.. تحطم طائرة في تركيا على متنها روسيين (صور وفيديو)
٠٧:٣٠:٠٨ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت إدارة محافظة دنيزلي التركية، عن تحطم مروحية إطفاء يُعتقد أنها روسية يوم الأربعاء في جنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وقالت الادارة: “تم إرسالها مروحية إطفاء لإخماد حريق غابة في منطقة مارماريس بمقاطعة موغلا، تحطمت حوالي الساعة 16:10 في منطقة تشارداك بمحافظة دنيزلي، وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث، قتل شخصين وأصيب 5 آخرين تتعامل معهم الفرق الطبية”.

المروحية كانت تحملين شخصين روسيين على متنها

ونشرت وزارة الداخلية التركية بيانا لها عبر “تويتر”، يؤكد وجود شخصين روسيين على متن الطائرة.

ووفقا للداخلية التركية: “كان طاقم المروحية مكون من 7 أفراد: روسيان و5 أتراك، قتل شخصان وأصيب 5 آخرون”.

وتظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام من مكان الحادث نقش “فلاديفوستوك أفيا” على حطام المروحية.

وقالت وسائل إعلام محلية في تركيا، إن المروحية تابعة لـ “روسيا”، دون أن تقدم دليل حتى اللحظة عن صدق ادعائها.

 

 

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الكلمات الدلالية:
تحطم مروحية تركية تركيا روسيا مروحية

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