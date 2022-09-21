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«مساند» يوضح خطوات الدخول إلى خدمة معروف

«مساند» يوضح خطوات الدخول إلى خدمة معروف

«مساند» يوضح خطوات الدخول إلى خدمة معروف
٠٧:٠٦:٤٠ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، خطوات الدخول إلى خدمة معروف.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابه في “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات التقديم على خدمة معروف.

وأجابت منصة مساند بقولها “حياك الله، يمكنك الدخول والاستفادة من خدمات معروف من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى حسابك لدى مساند من خلال الرابط التالي

2- لوحة التحكم

3- العقود

4- طلب خدمة معروفة

عن معروف

يذكر أن معروف هي مبادرة من وزارة التجارة بالتعاون مع شركة (ثقة) لخدمات الأعمال من أجل تطويرها وتشغيلها .

ومعروف خدمة جديدة ومفيدة لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء بائعين أو مشترين.

ومثل ما هو معروف لدى الجميع أن التجارة الإلكترونية هي وسيلة جديدة يستطيع الجميع من خلالها أن يبيع أو يشتري عبر المنصات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة.

الكلمات الدلالية:
خدمة معروف مساند معروف منصة مساند

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