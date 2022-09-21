الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ديوان المظالم يكشف عن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر «معين»
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ديوان المظالم يكشف عن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر «معين»

ديوان المظالم يكشف عن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر «معين»

ديوان المظالم يكشف عن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر «معين»
٠٦:٤٩:٠٦ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف ديوان المظالم عن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات المتاحة في منصة معين الرقمية قد بلغ 4.598.138 مستفيداً منذ إطلاق الخدمة.

وأوضح الديوان في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخدمة تتيح إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين الرقمية بإيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم، إضافةً إلى تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في مختلف مناطق المملكة.

ويولي ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وعبر فريق متخصص في تطوير منصة “معين” الرقمية، اهتمامًا بالغًا بمتابعة وقياس أرقام وإحصائيات المنصة وخدماتها؛ بهدف الاستفادة منها في تقييم أداء الخدمات الإلكترونية عبر المنصة وضبط جودة الأداء.

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السعودية ديوان المظالم مستفيد

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