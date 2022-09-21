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وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.. المسميات ورابط التسجيل
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وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.. المسميات ورابط التسجيل

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.. المسميات ورابط التسجيل

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.. المسميات ورابط التسجيل
٠٦:٣٧:٠٧ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس صيانة أول
تقني المختبرات الطبية II-039
المسعف الثاني
فني معدات II
فني غازات الدم
طبيب اسنان
وغيرها

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

مستشفى الملك عبد الله يعلن حاجته لوظائف شاغرة

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، الخميس الماضي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس، والماجستير في عدّة مجالات.

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالتقدم لوظائف مستشفى الملك عبد الله:

المسميات الوظيفية:

1-أخصائي العقود والمناقصات.

2-مدير القبول والتسجيل.

2-فني مختبرات طبية.

3-مختبرات طبية.

4-كبير فني مختبرات طبية.

5-كبير تقني المختبرات الطبية.

6-المسعف الثالث.

7-مدير العقود والمناقصات.

8-معالج الجهاز التنفسي.

9-الممرضة المسؤولة عن الجناح الطبي.

10-وغيرها.

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