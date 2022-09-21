الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.. المسميات ورابط التسجيل
عبدالله المسند: الليل يطول بمقدار دقيقة و25 ثانية يوميًا
أمطار غزيرة على «الفرعين» شمال سراة عبيدة (فيديو)
أطباء يكشفون العلاقة بين تغير الفصول والحالة المزاجية وفرص النوم الهادئ
بالفيديو.. أمطار غزيرة على قرية الأطاولة في الباحة
حكم قضائي بإعدام عسكري في وزارة الداخلية الكويتية.. ما جريمته؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

عبدالله المسند: الليل يطول بمقدار دقيقة و25 ثانية يوميًا

عبدالله المسند: الليل يطول بمقدار دقيقة و25 ثانية يوميًا

عبدالله المسند: الليل يطول بمقدار دقيقة و25 ثانية يوميًا
٠٦:٠٨:٥٦ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، إن حصة الليل تبلغ قرابة 11:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 12:10 ساعة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و 25 ثانية يوميا”.

وتابع :” نهار اليوم أطول من نهار 21 ‎ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (‎المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقل من نهار 21 ‎يونيو (الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف”.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد المناخ طول الليل عبدالله المسند

مواد ذات صلة

المزيد
«المسند» يحذر من «أيام برد العجوز».. ويوضح سبب التسمية

«المسند» يحذر من «أيام برد العجوز».. ويوضح سبب التسمية

٠٧:٠٠ م، الخميس، ٢١ فبراير ٢٠١٩
«النيابة العامة» تحذر: ترويج «المواد الإباحية» جريمة تستوجب السجن وغرامة 3 ملايين ريال

«النيابة العامة» تحذر: ترويج «المواد الإباحية» جريمة تستوجب السجن وغرامة 3 ملايين ريال

٠٨:٢٩ م، الأربعاء، ٠٥ يوليو ٢٠١٧
الرياض.. رجل أعمال يفلت من السجن بتسديد 3.6 مليار ريال

الرياض.. رجل أعمال يفلت من السجن بتسديد 3.6 مليار ريال

٠٥:١٧ ص، الثلاثاء، ٠٤ مارس ٢٠١٤
توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

٠١:٢٠ م، الجمعة، ١٣ ديسمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *