عبدالله المسند: الليل يطول بمقدار دقيقة و25 ثانية يوميًا
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قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، إن حصة الليل تبلغ قرابة 11:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 12:10 ساعة.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و 25 ثانية يوميا”.
وتابع :” نهار اليوم أطول من نهار 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقل من نهار 21 يونيو (الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف”.
* تبلغ حصة #الليل حوالي 11:50 ساعة بينما حصة #النهار حوالي 12:10 ساعة.
* في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و 25 ثانية يوميا
* نهار اليوم أطول من نهار 21 #ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (#المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقل من نهار 21 #يونيو(الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف. pic.twitter.com/4JMJqlxYdm
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) September 21, 2022