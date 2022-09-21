عبدالله المسند: الليل يطول بمقدار دقيقة و25 ثانية يوميًا

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قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، إن حصة الليل تبلغ قرابة 11:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 12:10 ساعة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و 25 ثانية يوميا”.

وتابع :” نهار اليوم أطول من نهار 21 ‎ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (‎المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقل من نهار 21 ‎يونيو (الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف”.