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«الصحة» تُسجل 98 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 111 حالة

«الصحة» تُسجل 98 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 111 حالة

«الصحة» تُسجل 98 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 111 حالة
١٢:٢٥:١٢ م، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 815529 حالة.

حالات الشفاء

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 111 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 802735 حالة.

وأكدت تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9335 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 36 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا فيروس فيروس كورونا كورونا وفيات كورونا

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