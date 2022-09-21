عاجل.. وزير الاتصالات الإيراني: خدمة الإنترنت قد تتعطل لأسباب أمنية

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أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني أن خدمة الإنترنت قد تتعطل لأسباب أمنية.

قرصنة واختراق مؤسسات رسمية إيرانية

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، حيث تعرضت مواقع ومؤسسات حكومية للقرصنة والهجمات السيبرانية.

وكشف نشطاء محليون أن مواقع إلكترونية وأنظمة إنترنت تابعة لمؤسسات رسمية إيرانية تعرضت للهجمات السيبرانية والقرصنة، حسب “العربية”.

وأوضح النشطاء أن الوصول إلى مواقع الحكومة أصبح غير ممكن، وأن المخترقين والقراصنة توعدوا بالمزيد وكتبوا عبارة “جئناكم أو انتظرونا”، مؤكدين تعرض حساب وموقع مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة لهجوم سيبراني.

تواصل الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد

وخلال الساعات الماضية، شهدت العديد من المدن الإيرانية لاسيما في شيراز والعاصمة طهران وغيرها، احتجاجات واسعة تنديدًا بمقتل الفتاة “همسا أميني”، حيث تستمر المظاهرات المطالبة بإعادة حق الفتاة الكردية والاقتصاص من القتلة، كما حمل المتظاهرون لافتات تندد بنظام المرشد الإيراني.

منظمات حقوقية تنتقد الوضع في إيران

وأعلنت منظمات حقوقية عن ارتفاع قتلى التظاهرات في إيران إلى 5 أشخاص، كانوا قد خرجوا في تظاهرات تندد بقتل الناشطة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.

ودعت منظمة الأمم المتحدة، إلى تحقيق عاجل وفوري في وفاة الشابة الإيرانية “مهسا أميني” التي قُتلت على يد الشرطة.

اشتعال المظاهرات في معظم الجامعات الإيرانية

فيما تجددت الاحتجاجات الطلابية في جامعتي طهران وتبريز، وذلك اعتراضًا على مقتل مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها وتعذيبها على يد أجهزة القمع الأمنية.

وفي حراك غير مسبوق للجامعات الإيرانية، شهدت جامعات العاصمة طهران حراكًا واسعًا، في ظل هتافات طالت خامنئي والدعوة عليه بالموت ووصفه بالديكتاتور.

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“جئناكم أو انتظرونا”.. قرصنة واختراق مؤسسات رسمية إيرانية