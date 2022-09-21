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«الجوازات» تعلن فتح باب القبول على رتبة جندي للرجال
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«الجوازات» تعلن فتح باب القبول على رتبة جندي للرجال

«الجوازات» تعلن فتح باب القبول على رتبة جندي للرجال

«الجوازات» تعلن فتح باب القبول على رتبة جندي للرجال
١١:٥٧:٥١ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير: 

أعلنت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال خلال الفترة من 28/ 2 إلى 3/ 3/ 1444 هـ عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”.

وظائف الأمن العسكري

ومؤخرًا، أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف الأمن العام العسكرية برتبة (جندي) رجال.

واشترطت المديرية أن يكون المتقدم لوظائف الأمن العام العسكرية حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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انتهاء التقديم اليوم.. وظائف الأمن العام العسكرية برتبة (جندي) للرجال

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الكلمات الدلالية:
الجوازات جند رتبة جندي فتح باب القبول

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