رابط التقديم.. «هوبكنز أرامكو» يُعلن عن وظائف شاغرة
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أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن توفّر وظائف صحية شاغرة بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية:
1- كبير أطباء استشاريين، طب الأورام
-المشاركة في الأنشطة التعليمية والتعليمية للموظفين المبتدئين وطلاب الطب والمتدربين.
-مواكبة المعارف والمهارات المطلوبة لأداء المهام بأمان.
-الحفاظ على ما يكفي من الاعتمادات التعليم الطبي المستمر كما هو مطلوب من قبل المستشفى وسلطات الترخيص.
-حاصل على شهادة البورد وأكمل ثلاث (3) سنوات (بعد الانتهاء من التدريب) من الخبرة في مجال تخصصه السريري.
-تقييم وقبول المرضى من خلال غرفة الطوارئ والعيادات الخارجية والتحويل من المستشفيات الأخرى حسب توجيهات الطبيب المعالج.
-إجراء الفحوصات اللازمة وأعمال القبول كما هو محدد.
-إجراء تقييم المريض اليومي ، وتخطيط وتنفيذ الإدارة تحت إشراف الطبيب المعالج.
-إجراء جولات يومية خلال أيام العمل على المرضى المقبولين والاستشارات المعينة حسب الاقتضاء.
-حضور المرضى عند الحاجة إلى إعادة التقييم طوال يوم العمل.
-حضور المرضى المقبولين خلال عطلة نهاية الأسبوع وفقًا لترتيب الخدمة المحدد.
-الاستجابة لمكالمات الطوارئ في الوقت المناسب والاهتمام بالمرضى عند الحاجة لذلك.
2- أخصائي علم الأمراض
-خبرة لمدة عامين في قدرة المتخصص بعد التدريب بعد التخرج.
-يفحص ويبلغ عن جميع العينات بما في ذلك علم الخلايا الجراحية ، وأمراض النساء وغير أمراض النساء وعينات نخاع العظم.
-التشاور مع الجراح أثناء العملية مع أو بدون فحص المقطع المجمد.
-يعمل مع خدمات المختبرات السريرية ، عند الحاجة ، ويقدم الاستشارات فيما يتعلق باختيار إجراءات الاختبار ، وإجراءات المراقبة / الضمان والتفسير.
-يشارك في الأنشطة التعليمية لموظفي المختبر.
-يشارك في اجتماعات الموظفين المهنية وفي المؤتمرات الطبية متعددة التخصصات وكذلك بين الأقسام.
-التشاور والتواصل مع أطباء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي فيما يتعلق بعلم الأمراض أو نتائج المختبر.
-أداء واجبات متنوعة أخرى تتعلق بمجال خبرتك كما تم تعيينها من قبل الإدارة العليا.
3- طبيب عام، طب القلب
-المساعدة في غرفة العمليات عند تعيينه لخدمة معينة / جراح معالج.
-تنفيذ الإجراءات التشغيلية ضمن الامتيازات المعتمدة.
-أداء إدارة التخدير حول الجراحة ضمن الامتياز المعتمد.
-الحفاظ على الالتزام بالمواعيد والاحتراف في بيئة غرفة العمليات.
-عند اللزوم ، أبقِ مقدم الرعاية / الوصي المريض على علم بنتيجة الإجراء.
-إملاء تقارير التشغيل المناسبة وفي الوقت المناسب عند الحاجة لذلك.
-ضمان النقل الآمن للمريض خارج غرفة العمليات من خلال استكمال الوثائق المطلوبة.
-الخبرة خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص المطلوب (بعد الانتهاء من التدريب) ويفضل أن يكون ذلك في مستشفى تعليمي تابع للجامعة.
طريقة ورابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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