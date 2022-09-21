رابط التقديم.. «هوبكنز أرامكو» يُعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن توفّر وظائف صحية شاغرة بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- كبير أطباء استشاريين، طب الأورام

-المشاركة في الأنشطة التعليمية والتعليمية للموظفين المبتدئين وطلاب الطب والمتدربين.

-مواكبة المعارف والمهارات المطلوبة لأداء المهام بأمان.

-الحفاظ على ما يكفي من الاعتمادات التعليم الطبي المستمر كما هو مطلوب من قبل المستشفى وسلطات الترخيص.

-حاصل على شهادة البورد وأكمل ثلاث (3) سنوات (بعد الانتهاء من التدريب) من الخبرة في مجال تخصصه السريري.

-تقييم وقبول المرضى من خلال غرفة الطوارئ والعيادات الخارجية والتحويل من المستشفيات الأخرى حسب توجيهات الطبيب المعالج.

-إجراء الفحوصات اللازمة وأعمال القبول كما هو محدد.

-إجراء تقييم المريض اليومي ، وتخطيط وتنفيذ الإدارة تحت إشراف الطبيب المعالج.

-إجراء جولات يومية خلال أيام العمل على المرضى المقبولين والاستشارات المعينة حسب الاقتضاء.

-حضور المرضى عند الحاجة إلى إعادة التقييم طوال يوم العمل.

-حضور المرضى المقبولين خلال عطلة نهاية الأسبوع وفقًا لترتيب الخدمة المحدد.

-الاستجابة لمكالمات الطوارئ في الوقت المناسب والاهتمام بالمرضى عند الحاجة لذلك.

2- أخصائي علم الأمراض

-خبرة لمدة عامين في قدرة المتخصص بعد التدريب بعد التخرج.

-يفحص ويبلغ عن جميع العينات بما في ذلك علم الخلايا الجراحية ، وأمراض النساء وغير أمراض النساء وعينات نخاع العظم.

-التشاور مع الجراح أثناء العملية مع أو بدون فحص المقطع المجمد.

-يعمل مع خدمات المختبرات السريرية ، عند الحاجة ، ويقدم الاستشارات فيما يتعلق باختيار إجراءات الاختبار ، وإجراءات المراقبة / الضمان والتفسير.

-يشارك في الأنشطة التعليمية لموظفي المختبر.

-يشارك في اجتماعات الموظفين المهنية وفي المؤتمرات الطبية متعددة التخصصات وكذلك بين الأقسام.

-التشاور والتواصل مع أطباء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي فيما يتعلق بعلم الأمراض أو نتائج المختبر.

-أداء واجبات متنوعة أخرى تتعلق بمجال خبرتك كما تم تعيينها من قبل الإدارة العليا.

3- طبيب عام، طب القلب

-المساعدة في غرفة العمليات عند تعيينه لخدمة معينة / جراح معالج.

-تنفيذ الإجراءات التشغيلية ضمن الامتيازات المعتمدة.

-أداء إدارة التخدير حول الجراحة ضمن الامتياز المعتمد.

-الحفاظ على الالتزام بالمواعيد والاحتراف في بيئة غرفة العمليات.

-عند اللزوم ، أبقِ مقدم الرعاية / الوصي المريض على علم بنتيجة الإجراء.

-إملاء تقارير التشغيل المناسبة وفي الوقت المناسب عند الحاجة لذلك.

-ضمان النقل الآمن للمريض خارج غرفة العمليات من خلال استكمال الوثائق المطلوبة.

-الخبرة خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص المطلوب (بعد الانتهاء من التدريب) ويفضل أن يكون ذلك في مستشفى تعليمي تابع للجامعة.

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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