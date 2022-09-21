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توضيح مهم من «سكني» حول موعد الإعلان عن الأراضي الجديدة وطريقة الحجز
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توضيح مهم من «سكني» حول موعد الإعلان عن الأراضي الجديدة وطريقة الحجز

توضيح مهم من «سكني» حول موعد الإعلان عن الأراضي الجديدة وطريقة الحجز

توضيح مهم من «سكني» حول موعد الإعلان عن الأراضي الجديدة وطريقة الحجز
١١:٤٩:٥٥ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج سكني، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا حول موعد وآلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة وطريق الحجز.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

والتوضيح جاء ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يسأل عن موعد الإعلان عن الحجز في مخطط الروان بمحافظة أحد رفيدة.

وقال “سكني” ردًا على السؤال: “يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحه يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك”.

تطبيق سكني

وأضاف: “يرجى تحميل تطبيق سكني لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصلك كل ما هو جديد”.

ومؤخرا، سلَّم برنامج سكني، 710 وحدات سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع “إشراق ليفينج” بالرياض.

جاء ذلك بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها.

ومن المقرر أن يتم تسليم بقية الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ وإيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية.

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الكلمات الدلالية:
الأراضي الأراضي الجديدة برنامج سكني سكني مخطط الروان

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