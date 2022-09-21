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بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية

بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية

بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية
١١:٥٩:٥٩ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تعرض الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم لزلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية “تسونامي”.

وأوضحت الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 144 كم من جزر مينتاواي التي تقع قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة.

وأكد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

جزيرة سومطرة تتعرض لـ 3 زلازل في يوم

وقبل أيام، أعلنت وكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة سومطرة، وهو ثالث زلزال يضرب المنطقة خلال يوم واحد.

وأشارت الوكالة على أنها رصدت وقوع الزلزال قبالة جزر مينتاواي، التي تقع أمام الساحل الغربي لسومطرة، وأنه في يوم واجد ضربت 3 زلازل متتالية المنطقة، حيث جرى تسجيل هزة بقوة 5.2 درجة قبل الفجر، أعقبها زلزال قوته 5.4 درجة بعد أقل من ساعة من نفس اليوم.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولكن أضرارا طفيفة لحقت بالمباني في جزيرة سيبيروت، فيما طالبت وكالة إدارة الكوارث السكان على عدم الذعر وحذرت من احتمال حدوث توابع للزلزال.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يطلق عليها حزام النار في المحيط الهادي، حيث تلتقي الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث سلسلة من الزلازل المتكررة.

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا المحيط الهادئ جزيرة سومطرة حزان النار زلزال

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