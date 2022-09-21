24 طائرة عسكرية صينية و4 سفن حربية تتجه نحو مضيق تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت اليوم اختراق 24 طائرة عسكرية صينية و4 سفن حربية خط الوسط في مضيق تايوان.

في الوقت نفسه أعلنت السلطات في تايوان أنها رصدت، اختراق 8 طائرات عسكرية صينية لأجواء الجزيرة.

سفن حربية أمريكية وكندية تعبر مضيق تايوان

فيما أعلن الجيش الصيني أن عددًا من السفن الحربية الأمريكية والكندية عبرت مضيق تايوان، مؤكدًا أن المدمرة الأمريكية “هيغينز” والفرقاطة الكندية “فانكوفر” أبحرتا عبر مضيق تايوان.

وأوضح أن قواته بالجبهة الشرقية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للتصدى للتهديدات والاستفزازات وحماية سيادة الوطن.

تصريح مفاجئ من الحكومة الصينية

وفي تصريح مفاجئ، أعلنت الحكومة الصينية أنها مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل “إعادة التوحيد” السلمي مع تايوان.

فيما ردت رئيسة تايوان، أنه على الجميع أن يفهم أن ديمقراطيتنا لن تكون الشيء الوحيد الذي تسعى الصين لتقويضه، مؤكدة تأمين الديمقراطية في بلادها أمر حتمي لضمان الحرية وحقوق الإنسان في مستقبلها.

الجيش الأمريكي: مستعدون لجميع الاحتمالات

فيما كشف الجيش الأمريكي، أنه لا يعرف ما إذا كانت الصين ستنفذ غزوًا أم حصارًا على تايوان، مؤكدًا أنه مستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أنه إذا فرضت الصين حصارًا على تايوان يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل، مؤكدًا أن الصين تواصل تخطي الحدود وتصرفاتها لن تبقى دون رد، وأن حجم البحرية الصينية ينمو بوتيرة سريعة.

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