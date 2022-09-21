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«الأرصاد»: أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى هذه الساعة
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«الأرصاد»: أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى هذه الساعة

«الأرصاد»: أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى هذه الساعة

«الأرصاد»: أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى هذه الساعة
٠٣:١٤:٤١ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، تدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة (منطقة مكة المكرمة – القنفذة ـ الليث ـ المظيلف).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية المركز الوطني حالة الطقس مكة المكرمة

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