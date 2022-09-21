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عالم سموم يحذر من «ورق الألمونيوم» ويكشف عن تسببه في مرض خطير
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عالم سموم يحذر من «ورق الألمونيوم» ويكشف عن تسببه في مرض خطير

عالم سموم يحذر من «ورق الألمونيوم» ويكشف عن تسببه في مرض خطير

عالم سموم يحذر من «ورق الألمونيوم» ويكشف عن تسببه في مرض خطير
٠٣:١٢:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر البروفيسور كوتوشوف، عالم السموم الروسي، من مخاطر استخدام ورق الألمونيوم في طهي الطعام.

وأشار إلى أن ورق الألمونيوم يحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، يمكن أن تسبب اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان، وفقا لموقع doctorpiter.ru.

المواد الكيميائية تتنكر كهرمونات أنثوية

وقال : “عند دخول هذه المواد الكيميائية إلى جسم الإنسان “تتنكر” كهرمونات أنثوية- هرمون الاستروجين. وعندما تتراكم تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان”.

وأوضح أنه يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية، والسمنة وحتى السرطان وأمراض أخرى.

وأضاف أن هذا الورق ضار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألمونيوم تصل إلى 90 بالمئة. وهذا العنصر يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبب أمراضا مختلفة.

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