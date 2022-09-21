ضربة جديدة لـ «موسكو».. توقف إنتاج «بيبسي» و«سفن أب» بعد ماكدونالدز

تواصل – فريق التحرير :

أوقفت شركة الأغذية والمشروبات «بيبسيكو» إنتاج مشروبات «بيبسي» و«سفن أب» و«ماونتن ديو» في روسيا، بعد نحو ستة أشهر من إعلان الشركة الأميركية أنها ستعلق المبيعات والإنتاج على خلفية إرسال موسكو لعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا.

وقالت الشركة الأميركية في بيان، إنها توقفت عن تصنيع مُركزات «بيبسي كولا» و«ميرندا» و«سفن أب» و«ماونتن ديو» في روسيا.

وسبق أن صرح متحدث باسم «بيبسيكو» في الثامن من سبتمبر في أول تعليق علني على الأمر منذ قالت الشركة مطلع مارس إنها ستعلق الإنتاج والمبيعات والأنشطة الترويجية والإعلانية في روسيا، بأن «كل المُركزات استُنفدت في وقت لاحق بروسيا، وأن الإنتاج توقف».

الغرب لم يفرض عقوبات على الأغذية والمشروبات

ولم يفرض الغرب عقوبات على الأغذية والمشروبات ضمن الإجراءات واسعة النطاق التي تهدف لمعاقبة روسيا على أعمالها في أوكرانيا، إلا أن استمرارية توافر المنتجات تعكس مدى تعقيد الانسحاب من واحدة من كبرى دول العالم.

وفي عام 2021، كانت روسيا ثالث أكبر سوق لشركة «بيبسي»، التي مقرها نيويورك، بعد الولايات المتحدة والمكسيك.

كما يتواصل إنتاج شركة «كوكاكولا» المنافسة في روسيا، بعدما أعلنت في مارس أنها ستعلق عملياتها.

وقالت «بيبسيكو» في مارس، إنها ستواصل بيع الضروريات اليومية، مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب وأغذية الأطفال في روسيا وتعمل الشركة في موسكو منذ أكثر من 60 عاماً.

وكانت منتجاتها من المنتجات الغربية القليلة المسموح بها في الاتحاد السوفياتي قبل انهياره.

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