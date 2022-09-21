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مغامر خليجي يخرج قنديل البحر من الماء بطريقة ذكية (فيديو)
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مغامر خليجي يخرج قنديل البحر من الماء بطريقة ذكية (فيديو)

مغامر خليجي يخرج قنديل البحر من الماء بطريقة ذكية (فيديو)

مغامر خليجي يخرج قنديل البحر من الماء بطريقة ذكية (فيديو)
٠٣:١٠:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشر المغامر البحريني، أحمد الأنصاري، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تيك توك”، وهو يُخرج فيه قنديل البحر من الماء.

وقال المغامر البحريني، في وصفه للقنديل: “يشبه بريقه الألماس عند إخراجه من البحر”، محذرا من القناديل التي تملك الذيل الطويل، وذلك بحسب موقع CNN بالعربية.

أين يعيش قنديل البحر؟

ويعيش هذا النوع من قناديل البحر بالقرب من الساحل، بسبب تناوله الكائنات الصغيرة.

وبحسب ما ذكره موقع “MedlinePlus” الرسمي وهو عبارة عن خدمة معلومات عبر الإنترنت تنتجها مكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب، فإن الخلايا اللاذعة داخل مخالب قناديل البحر يمكن أن تؤذي الأشخاص عند اللمس.

ويمكن أن تتسبب بعض اللسعات بأضرار جسيمة ولكن، نشر الأنصاري سابقًا مقطع فيديو يمسك فيه قنديلًا، يُعرف باسم “Rhizostma”، من رأسه، موضحا أن هذه الطريقة لن تسمح للكائن البحري بلسع الأشخاص.

ويُعد قنديل البحر مسالمًا، حيث يتجنب الهجوم على الإنسان، إذ أوضح المغامر البحريني أنه “أجمل ما خُلق كونه بلا عظم ولا مخ، لكنه حي منذ 700 مليون عام”.

ويأمل “الأنصاري” أيضًا أن يتمكن من اكتشاف كائنات جديدة والبحث عن جزر جديدة للتأمل والاستمتاع بطبيعتها الخلّابة.

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@ahmedalansarii

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