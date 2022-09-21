بعد إسقاط مسيرة حوثية.. إفشال مخطط للميليشيا في اقتحام تعز ومأرب

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، من إفشال ثلاث محاولات تسلل لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في المحور الرملي الجنوبي، ما دفع الحوثيين لقصف قرى في عزلة ملعاء بمديرية حريب المحررة، وفقا لمصادر ميدانية.

كما أفشلت القوات المرابطة بالمنطقة محاولة تسلل حوثية تجاه منطقة “الفليحة”، تحت غطاء ناري كثيف، وذلك في إطار خروقها اليومية للهدنة، إضافة إلى إحباطها محاولة تسلل في رغوان شمال غرب مأرب وفي مناطق بتعز.

وأكدت مصادر ميدانية يمنية، بأن ميليشيا الحوثي تحاول منذ أسابيع اقتحام الجبهة للوصول إلى التباب المطلة على الطريق الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، والطريق الرابط بين تعز والساحل الغربي، مشيرة إلى أن الميليشيات فشلت في تحقيق أهدافها رغم الحشود والعتاد التي أرسلتها إلى المنطقة.

وتفصيلاً، جددت ميليشيات الحوثي قصفها مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جبهة “الأحطوب” في أطراف مديرية جبل حبيشي غرب تعز، بعد ساعات من إفشال القوات المرابطة في المنطقة محاولة تسلل لعناصر حوثية وكبدتها في خسائر كبيرة.

وبالأمس قصفت ميليشيا الحوثي بالطيران المسير مواقع للجيش والمقاومة في الجبهة الغربية لمدينة تعز، ما أدى لمقتل جندي في جبهة الضباب التي استهدفت المسيرات الحوثية، وفقا لمصدر ميداني.

كما أكدت المصادر، إسقاط مسيرة حوثية في المنطقة، إلى جانب رصد 8 خروقات حوثية للهدنة خلال الساعات القليلة الماضية.

واقتحمت ميليشيات الحوثي شرق مدينة تعز، مبنى فرع جامعة تعز في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الميليشيات على خلفية رفض الجامعة دفع جبايات جديدة فرضها الحوثيين لتغطية احتفالاتهم بذكرى انقلابهم.