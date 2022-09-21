مقترح بـ «الشيوخ الأمريكي» لمعاقبة المشترين للنفط الروسي

تواصل – فريق التحرير :

قدم أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا بأن تستخدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي.

وأعلن السناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسناتور الجمهوري بات تومي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.

وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات.

تقييد قدرة روسيا على التهرب من سقف الأسعار

وأضافا أن القدرة على استهداف البنوك ستجعل من الصعب على روسيا التهرب من سقف الأسعار من خلال صفقات مع دول لا تشارك رسميا في خطة مجموعة السبع.

من جهته، نوه هولين قائلا : “إذا كنت ترغب في تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم، فينبغي ضمان تطبيقه بشكل موحد. وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة إلى العقوبات الثانوية”.

وكانت إدارة بايدن مترددة في فرض عقوبات ثانوية، خشية أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع مستوردي النفط الروسي مثل الصين والهند.

اقرأ أيضا :

«مع دخولها الشهر السابع» بالأرقام .. ما حجم خسائر الحرب الروسية – الأوكرانية؟