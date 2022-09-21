حرق مقر للشرطة الإيرانية في همدان (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

بعد ركل وضرب أحد أفراد الشرطة الإيرانية على يد شباب إيران الغاضبين، قامت مجموعة من المحتجين بحرق مقر للشرطة الإيرانية في مدينة همدان.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ألسنة النيران واللهب وقد ضربت جنبات مقر الشرطة الإيرانية بهمدان.

وقبل ساعة من الآن؛ قام شباب إيرانيون غاضبون بالإيقاع بأحد أفراد الشرطة الإيرانية، ومن ثم الفتك به ضربا وركلا في أحد الميادين العامة بالعاصمة طهران.

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وأظهر فيديو متداول أحد الشباب وهو يمسك بحجر ثم يلقيه على الشرطي، من ثم يحاول الشرطي أن يتمالك نفسه مقتربا من بعض الشباب ليخيفهم بما يمسك في يديه من صاعق كهربائي وأسلحة.

وفي اللحظة التي يعتقد فيها الشرطي أنه تمكن من إخافة الشباب، يأتي من خلف ظهره من يوقعه أرضا، ثم يبدأ فتك الشباب به وإنزال جام غضبهم عليه بالضرب والركل وصنوف الإهانة.