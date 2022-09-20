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إضراب وغضب شامل في القدس .. الاحتلال يستبدل المسجد الأقصى بجبل الهيكل في المناهج الدراسية

إضراب وغضب شامل في القدس .. الاحتلال يستبدل المسجد الأقصى بجبل الهيكل في المناهج الدراسية

إضراب وغضب شامل في القدس .. الاحتلال يستبدل المسجد الأقصى بجبل الهيكل في المناهج الدراسية
٠٢:٤٦:٠٠ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يواجه أهالي مدينة القدس خطة جديدة للاحتلال تهدف إلى فرض مناهج دراسية صهيونية بدلا من المناهج التي يتم تدريسها حالياً، حيث هددت سلطات الاحتلال المدارس بإغلاقها في حال عدم اعتمادها للمناهج المحرفة.

وقوبلت التهديدات الصهيونية برفض فلسطيني واسع، حيث تولى عشرات الآلاف من أولياء الأمور زمام المبادرة، ونفذوا إضراباً شاملاً يوم أمس، الأمر الذي أدى إلى اختفاء حركة الطلبة في المدينة بشكل شبه كامل.

في سياق متصل، علق ملثمون  ملصقات على أبواب المدارس في كافة أنحاء القدس، كُتب عليها «إضراب شامل.. نعم للمنهاج الفلسطيني، لا للمنهاج المُحرّف»، أعلنت لجان أولياء أمور الطلبة في عدة أحياء بالقدس التزامها بالإضراب، ودعت كافة الأهالي لامتناع عن إرسال أبنائهم إلى المدارس.

نسبة الالتزام بالإضراب بلغت 95 ٪

وأعلنت القوى الوطنية في القدس عن خطوة الإضراب الشامل رفضا لمحاولات فرض منهاج مزيّف، وتصديا لسياسة الابتزاز المالي التي تمارسها وزارة المعارف الصهيونية وبلدية الاحتلال في القدس على إدارات المدارس، وللتهديد العلني والمبطن تجاهها، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اختيار المنهاج التعليمي المناسب.

وأكد ناشطون مقدسيون أن نسبة الالتزام بالإضراب بلغت 95%، في حين قال رئيس لجنة اتحاد أولياء أمور الطلبة في مدارس القدس زياد الشمالي، إن هذا الإضراب سيكون له ما بعده، مهدداً باستمرار خطوات أولياء الأمور التصعيدية حتى تتراجع سلطات الاحتلال، وتعترف أن التدخل بالمنهاج الذي يُدرس لأبناء القدس ليس من حقها.

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الكلمات الدلالية:
إضراب شامل القدس القوى الوطنية والإسلامية الكيان الصهيوني طمس معالم القدس

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