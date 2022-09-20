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استخراج 55 بطارية من بطن امرأة

استخراج 55 بطارية من بطن امرأة

استخراج 55 بطارية من بطن امرأة
٠٢:٣٨:٤٤ ص، الأربعاء، ٢٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاع فريق طبيب من أطباء في ايرلندا من استخراج 55 بطارية من بطن امرأة، بعد أن ابتلعتهم بهدف إيذاء نفسها.

المرأة البالغة من العمر 66 عاما تم إدخالها لمستشفى جامعة سانت فينسينت في دبلن بعدما تناولت عدد لم تستطع تحديده من البطاريات الأسطوانية.

وفي المستشفى؛ كشفت الأشعة السينية عن عدد كبير من البطاريات في بطنها، على الرغم من أنه لحسن الحظ لم يظهر أي منها أصاب جهازها الهضمي بسوء.

وعلى مدى ثلاثة أسابيع؛ التقطت الأشعة السينية صورا أظهرت أن الغالبية العظمى من البطاريات فشلت في مواصلة التقدم عبر جسده المرأة.

وخضعت المرأة لعملية فتح ثقب صغيراً في المعدة وأزالوا 46 بطارية، وأربع بطاريات إضافية كانت عالقة في القولون، سحبت من المستقيم، ما رفع العدد الإجمالي للبطاريات المبتلعة إلى 55 بطارية.

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