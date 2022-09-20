«ناسا» توثق أغرب تسجيل صوتي يصدر عن كوكب المريخ

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وثقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صوتا غريبا صدر عن نيزك ضرب الغلاف الجوي للمريخ، وذلك قبل أن يتحطم على سطح الكوكب الأحمر.

وبحسب مختبر (JPL) التابع لناسا فإن التسجيل يجمع بين “الموجات الزلزالية والصوتية”.

واستمر الصوت حوالي 3 ثوان فقط، ويبدأ بصوت الصخرة تتطاير في السماء وينتهي بـ “الضربات”.

ويقول المختبر: “كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صوت اصطدام نيزكي يحدث على كوكب آخر، وقد لا يكون هذا ما نتوقعه”.

ويصف المختبر طبيعة الصوت المنبعث: ” ثلاث ضربات، تمثل لحظات مميزة من التأثير”، موضحا أن النيزك دخل الغلاف الجوي للمريخ، ثم انفجر إلى قطع.

وعلق علماء في مجال الفلك بالقول إن النيزك، وهو مصطلح يشير إلى الصخور الفضائية، انفجر إلى ثلاث قطع على الأقل، تاركا 3 حفر متميزة.