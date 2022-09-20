الراحمون يرحمهم الرحمن.. مواطن ينقذ كلبا وسط الصحراء (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد مؤثر جدا استلقى كلب على الأرض من شدة العطش ومما بلغ به من الجهد بسبب الحرارة المرتفعة وضربة الشمس في وسط الصحراء.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق وصول أحد الأشخاص إلى هذا الكلب الذي استقلى على الأرض من شدة العطش والجهد، بل لما وصل إليه هذا الشخص وجده مربوطا بسلاسل من الحديد.

وبحسب الفيديو، قام الرجل بإلقاء الماء البارد على الكلب فأنعش به الكلب بعض الشيء، ثم قام بسحبه إلى مكان آخر، فقام بقطع سلاسله الحديدية، كما قدم له الماء ليشرب ويرتوي.