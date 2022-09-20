زيادة قيايسية في الأسعار.. كيف تستغل الصين أزمة الغرب مع روسيا في صادرات الغاز الطبيعي؟

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ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا بشكل كبير منذ بداية العام، وتبلغ فاتورة إعادة تعبئة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي 10 أضعاف المعتاد.

وأدت صادرات الغاز الطبيعي المسال بالفعل إلى زيادة التضخم بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

وتلعب الولايات المتحدة وغازها الطبيعي دورا حيويا في محاولة أوروبا ملء مخزونها من الغاز قبل موسم الشتاء هذا، ومع ذلك، أدت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية القياسية إلى ارتفاع أسعار الغاز المحلي.

الصين تعيد بيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

وتعيد الصين بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وأسعار الغاز في الولايات المتحدة الآن أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، وبنسبة 95 % في سوق العقود الآجلة لشهر نوفمبر 2022، وحتى مارس 2023. ويتحدث معظم المحللين في أوروبا عن ركود.

وحذر محللو الطاقة مرارًا وتكرارًا منذ مارس، من وجود الكثير من الغاز الطبيعي في الأرض في الولايات المتحدة، ولكن يتم استخراجه بعيدًا عن كل هذا. بعبارة أخرى، هناك قيود مادية بحتة على صادرات الغاز الأمريكية إلى أوروبا.

الغاز الطبيعي المسال قادر على المنافسة

وفي الوقت الحالي، يعتبر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قادرًا على المنافسة بسبب المنحنى الجنوني الذي تتبعه سوق العقود الآجلة للغاز الأوروبي، حيث قامت شركة غازبروم بضغط شحنات نورد ستريم 1 استجابة للعقوبات.

لكن هذا لا يعني أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي رخي، في الواقع، إنها ليست رخيصة على الإطلاق، وهو ما أدى إلى تضخم فاتورة إعادة تعبئة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى 10 أضعاف المعتاد.

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