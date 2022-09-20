شركة المدفوعات تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: