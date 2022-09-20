شركة المدفوعات تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي أول التدقيق المالي والتشغيلي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال تجاري آخر أو خبرة عمل معادلة.
- خبرة من 2 إلى 4 سنوات ذات الصلة في التدقيق الداخلي.
- يفضل الحصول على شهادة مهنية (CIA أو CPA أو ما يعادلها).
- ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).
مسؤول العطاءات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة سلسلة الإمداد أو أي مجال ذي صلة.
- ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة في المجال.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).