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شركة المدفوعات تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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شركة المدفوعات تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شركة المدفوعات تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شركة المدفوعات تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٥:٤٠:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 أخصائي أول التدقيق المالي والتشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال تجاري آخر أو خبرة عمل معادلة.
  •  خبرة من 2 إلى 4 سنوات ذات الصلة في التدقيق الداخلي.
  •  يفضل الحصول على شهادة مهنية (CIA أو CPA أو ما يعادلها).
  •  ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).

 مسؤول العطاءات:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة سلسلة الإمداد أو أي مجال ذي صلة.
  •  ما لا  يقل عن 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة في المجال.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الرياض شركة المدفوعات وظائف وظائف شاغرة

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