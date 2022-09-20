الكويت.. تطورات جديدة في قضية المعتدي على زوجته في أحد الشوارع

تواصل ـ فريق التحرير:

بعدما نالت قضيته اهتمام وشغف الرأي العام بالكويت ودول الخليج؛ أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس المواطن المعتدي على زوجته في الشارع العام، احتياطيا لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.

كما كشف مصدر مطلع أن النيابة الكويتية عدلت من مسار القضية من جنحة بالاعتداء بالضرب إلى جناية وذلك بعد تأكيد تهمة التعاطي على هذا المواطن.

وأكدت المصادر النيابية أنه تبين لها أن المتهم كان متعاطيا خلال قيامه بعملية الاعتداء بالضرب على زوجته في الطريق العام.

وكان رجال الأمن بالكويت قد أطاحوا برجل ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب والإهانة على امرأة بعدما حطم لها سيارتها التي كانت تستقلها.

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وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان: “اتضح أن الواقعة هي خلاف عائلي وتم إحالته إلى المخفر المختص”.

وأضاف بيان الداخلية: “تم تسجيل القضية جنايات (مخفر جابر الأحمد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني”.

وقد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على امرأة في قارعة الطريق، بعدما حطم لها سيارتها، بل ومنع المارة من التدخل لإنهاء اعتداءه عليها.