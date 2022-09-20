برئاسة ولي العهد.. تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير

تواصل – واس:

قرر مجلس الوزراءُ تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير جدة

وأوضح أنه قرر تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير جدة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ووزير الثقافة ومحافظ جدة ووزيري التجارة والسياحة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة والمهندس إبراهيم السلطان وأمين محافظة جدة.

الهيئة تدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لجذب الاستثمارات

وأوضح أن هيئة تطوير محافظة جدة برئاسة ولي العهد تدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لجذب الاستثمارات ورفع جودة الحياة، مؤكدًا أنها سوف تعظم العوائد الاقتصادية في المحافظة وتدعم التوسع في خلق الفرص الوظيفية.

وأشار إلى أن تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير يعكس اهتمام خادم الحرمين وولي العهد في جميع مدن ومناطق المملكة.

جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

الحكومة ترحب بإنشاء مقر “التعاون الرقمي” بالرياض

وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي في مدينة الرياض، وحرص المملكة على دعم جميع المبادرات في هذا المجال، وما يسهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي؛ بما يتماشى مع الخطط الوطنية.

وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي، توجَّه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما أكرم به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لها من عزٍّ وتمكين وقيم نبيلة وشعب وفي، وما تصبو إليه من المضي قدمًا في تعزيز مسيرة البناء والتقدم، وترسيخ مكانتها وريادتها بين أمم العالم.

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