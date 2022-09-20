“الأمم المتحدة” تدعو إلى تحقيق عاجل في وفاة الشابة الإيرانية “مهسا أميني”

تواصل – فريق التحرير:

دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى تحقيق عاجل وفوري في وفاة الشابة الإيرانية “مهسا أميني” التي قُتلت على يد الشرطة.

وأدانت المنظمة كل أساليب القمع العنيف للمحتجين علي يد عناصر الأمن والشرطة في إيران، معربة عن قلقها من التصعيد الأخير في الاعتداءات على المدنيين، والاعتقالات التعسفية للمعلمين والمدافعين عن حقوق العمال وزعماء النقابات والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إدانات محلية ودولية واسعة تلاحق النظام الإيراني

وانتقد النائب الإيراني، جلال رشيدي كوشي، في موقف غير معتاد “شرطة الأخلاق” التي تثير أفعالها الجدل غداة تظاهرات في مدن إيرانية عدة احتجاجًا على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها.

وقال في تصريحات وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية، إن هذه الشرطة “لا تحقق أي نتيجة سوى إلحاق الضرر بالبلاد، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن بعض الأشخاص لا يريدون رؤية الحقيقة.

كما أعلنت منظمات حقوقية عن ارتفاع قتلى التظاهرات في إيران إلى 5 أشخاص، كانوا قد خرجوا في تظاهرات تندد بقتل الناشطة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.

اشتعال المظاهرات في معظم الجامعات الإيرانية

فيما تجددت الاحتجاجات الطلابية في جامعتي طهران وتبريز، وذلك اعتراضًا على مقتل مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها وتعذيبها على يد أجهزة القمع الأمنية.

وأكد ناشطون، أن المظاهرات استؤنفت اليوم في معظم الجامعات الإيرانية احتجاجًا على مقتل الشابة “مهسا أميني”، حيث اندلعت مواجهات بين طلبة جامعة العلوم والصناعة وعناصر الشرطة الإيرانية “البسيج” في العاصمة طهران.

وفي حراك غير مسبوق للجامعات الإيرانية، شهدت جامعات العاصمة طهران حراكًا واسعًا جاءت ذروته اليوم، في ظل هتافات طالت خامنئي والدعوة عليه بالموت ووصفه بالديكتاتور.

الشرطة تفر من أمام المتظاهرين وكر وفر في الشوارع

ووسط كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين، تتواصل احتجاجات الغضب في إيران لليوم الرابع على التوالي إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، حيث أظهر مقطع فيديو عمليات كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن من بينهم قوات الباسيج، وفرار عناصر أمنية من أمام المحتجين الغاضبين في مدينة رَشْت عاصمة محافظة جيلان التي شهدت احتجاجات واسعة خلال الساعات الماضية.

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