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بعد أيام من البحث.. الجهات الأمنية تعثر على مفقود عفيف متوفيا
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بعد أيام من البحث.. الجهات الأمنية تعثر على مفقود عفيف متوفيا

بعد أيام من البحث.. الجهات الأمنية تعثر على مفقود عفيف متوفيا

بعد أيام من البحث.. الجهات الأمنية تعثر على مفقود عفيف متوفيا
٠٣:١٧:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد أيام من البحث عنه، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، على العثور على مفقود عفيف من قِبل الجهات الأمنية – متوفى.

وحسبما نشر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تلقى الفريق من الجهات الأمنية خبر العثور على مفقود عفيف، متوفى.

وقدم الفريق العزاء لذوي الفقيد وأهله، بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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