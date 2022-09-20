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«تناولوا أكبر كمية».. دراسة تكشف مفاجأة بشأن علاقة الشاي بـ «السكري»
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«تناولوا أكبر كمية».. دراسة تكشف مفاجأة بشأن علاقة الشاي بـ «السكري»

«تناولوا أكبر كمية».. دراسة تكشف مفاجأة بشأن علاقة الشاي بـ «السكري»

«تناولوا أكبر كمية».. دراسة تكشف مفاجأة بشأن علاقة الشاي بـ «السكري»
٠٣:١٣:٥٤ ص، الثلاثاء، ٢٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

توصل فريق من العلماء في الصين، إلى وجود علاقة بين تناول الشاي ومرض السكري وغيره من الأمراض.

وكشفت الأبحاث أن :

– تناول كوب إلى 3 أكواب فقط في اليوم، قلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 4 بالمئة.

– انخفض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 1 بالمئة لكل كوب يومي إضافي.

– شرب عدة أكواب من الشاي يوميا، يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والوفيات بشكل عام.

– شرب ما لا يقل عن 4 أكواب يوميا من الشاي الأسود أو الأخضر أو شاي “أولونغ” الصيني، يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 17 بالمئة، على مدى عقد من الزمان.

– دراسة نُشرت الشهر الماضي وجدت أن شرب كوبين أو أكثر من الشاي الأسود يوميا على مدى 14 عاما، قلل من خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 9 إلى 13 بالمئة بين الأشخاص في المملكة المتحدة، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي.

– اكتشفت الأبحاث وجود علاقة بين شرب أكواب متعددة من الشاي وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

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الكلمات الدلالية:
أضرار الشاي السكري الشاي فوائد الشاي

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