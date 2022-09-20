«تناولوا أكبر كمية».. دراسة تكشف مفاجأة بشأن علاقة الشاي بـ «السكري»

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توصل فريق من العلماء في الصين، إلى وجود علاقة بين تناول الشاي ومرض السكري وغيره من الأمراض.

وكشفت الأبحاث أن :

– تناول كوب إلى 3 أكواب فقط في اليوم، قلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 4 بالمئة.

– انخفض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 1 بالمئة لكل كوب يومي إضافي.

– شرب عدة أكواب من الشاي يوميا، يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والوفيات بشكل عام.

– شرب ما لا يقل عن 4 أكواب يوميا من الشاي الأسود أو الأخضر أو شاي “أولونغ” الصيني، يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 17 بالمئة، على مدى عقد من الزمان.

– دراسة نُشرت الشهر الماضي وجدت أن شرب كوبين أو أكثر من الشاي الأسود يوميا على مدى 14 عاما، قلل من خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 9 إلى 13 بالمئة بين الأشخاص في المملكة المتحدة، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي.

– اكتشفت الأبحاث وجود علاقة بين شرب أكواب متعددة من الشاي وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

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