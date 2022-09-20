وباء يتفشي بدولة عربية.. والصحة العالمية تتحرك

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة السورية عن 5 وفيات على الأقل ونحو 200 حالة في محافظات مختلفة؛ وذلك في لأول تفش لوباء الكوليرا في سوريا، منذ ما قبل 2011.

من جانبها؛ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن طائرة تحمل إمدادات طبية للتعامل مع تفشي وباء الكوليرا في سوريا هبطت في العاصمة دمشق، أمس الإثنين، وستتبعها طائرة أخرى.

وأوضحت الأمم المتحدة أن مصدر تفشي المرض يعتقد أنه مرتبط بشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات، واستخدام مياهه لري المحاصيل مما أدى إلى تلوث بالغذاء بسبب المياه الملوثة

وقال المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري: إن “السلطات الصحية السورية تنسق مع المنظمة الدولية لاحتواء تفشي المرض”.

وأضاف: الوباء “تهديد لسوريا والمنطقة والدول المجاورة والعالم بأسره”، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيز المراقبة.