شاهد.. دب يتجول ليلا بمتجر شهير في كاليفورنيا ليحصل على وجبات فاخرة

تواصل ـ فريق التحرير:

اقتحم دب ضخم محلا للبيتزا في أولمبيك فالي بكاليفورنيا في وقت متأخر من الليل للحصول على بعض الوجبات الفاخرة.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الدب الضخم وقد حشر نفسه في باب خلفي للمحل محاولا البحث عن أشياء معينة يشمها، حتى وصل إليها في النهاية وأخذ ما أراد.

وبحسب الفيديو؛ تسمع في الخلفية على ما يبدو أصحاب المحل أو العاملين فيه، وقد حدث ذلك على مرأى ومسمع منهم، وهم يتضاحكون على صنيع الدب، الذي كان يختار من بين الوجبات وكأنه يريد شيئا بعينه.