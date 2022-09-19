قرار من شركة أبل بشأن مشكلة في هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد

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قررت شركة “آبل” حل مشكلة واجهت بعض المستخدمين في هاتف “أيفون 14 برو ماكس” الجديد، بعد شكاوى متعددة من عيب فني في الكاميرا ومشاكل أثناء عملية التقاط الصور.

وكان بعض المستخدمين قد أبلغوا عن مشكلات عند استخدام الكاميرا في تطبيقات مثل “سناب شات” و”إنستجرام” و”تيك توك”، حيث يحدث اهتزاز للكاميرا الخلفية، ما يؤدي إلى تشويش الصور وحدوث ضوضاء مزعجة، وفقا لصحيفة “ذا جارديان” .

وأوضح متحدث باسم “آبل” أن الشركة تعلم بالمشكلة، وستقوم بإصدار حل لها في الأسبوع المقبل، وفقا لمحطة “سي إن بي سي”.

ويؤثر العيب الفني على خاصية تثبيت الصورة البصري “أو إي إس”، والتي تستخدم محركاً للتخلص من تأثيرات اهتزاز الكاميرا عند التقاط الصور، حيث يؤدي فتح الكاميرا في تطبيقات معينة إلى تعطل المحرك، ما يتسبب في أصوات مسموعة واهتزاز الجوال بالكامل.